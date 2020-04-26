إيطاليا تخفف تدابير مكافحة كورونا بقطاعات اقتصادية بداية مايو المقبل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستبدأ في تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا في بعض القطاعات الاقتصادية، اعتبارا من 4 مايو/ أيار المقبل.

وفي حوار نشرته صحيفة "لاروبيبليكا" الإيطالية، الأحد، قال كونتي: "نعمل لكي تستأنف العديد من الشركات في قطاعي الصناعة والإنشاءات، أنشطتها في 4 مايو/ أيار المقبل".

وأردف: "لا يمكننا تمديد فترة الحجر الصحي أكثر، لأن ذلك من شأنه زيادة خطر تدهور النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وأشار كونتي إلى أنه سيعلن خلال الأسبوع المقبل، عن برنامج لإعادة الفتح التدريجي، لكافة القطاعات المغلقة ضمن تدابير مكافحة الجائحة.

وأوضح أن "البرنامج سيحتوي قواعد صارمة جدا وتفاصيل دقيقة، إضافةً إلى شروط التباعد الاجتماعي".

من جهة أخرى، ذكر كونتي أن إيطاليا ليست في وضع تسمح فيه بإلغاء حظر التجوال المفروض، لكن العمل جار على تخفيفه.

وتابع: "سنعمل ما بوسعنا لفسح المجال أمام مزيد من حرية التنقل، بالتوازي مع الالتزام بكافة تدابير منع ومراقبة الفيروس".

واستطرد كونتي: "نفكر في افتتاح المدارس مجددا خلال سبتمبر/أيلول المقبل، والتعليم عن بعد يسير بشكل جيد حاليا".

وأشار إلى مصادقته على مرسوم لتقديم مزيد من الدعم المالي للأسر، لمساعدتها في رعاية الأطفال.

وأكد كونتي أن قطاع السياحة هو الأكثر تضررا من تفشي كورونا، والوزارة المسؤولة جهزت اقتراحات لدعم القطاع.

وتأتي إيطاليا ثالثة في قائمة إصابات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، بـ195 ألفا و351 حالة، والثانية في قائمة الوفيات بعد الولايات المتحدة، بـ26 ألفا و 384 وفاة.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد المصابين بالفيروس مليونين و942 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 203 آلاف، فيما تعافى أكثر من 842 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.