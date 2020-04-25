الجزائر.. وزير التجارة ينهار بسبب "لهيب أسعار اللحوم" في رمضان

انهار وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أمام لهيب أسعار اللحوم الحمراء في بداية أيام شهر رمضان؛ وأقرّ بأن مشروعًا حكوميًّا أطلقه قبل أسابيع لتوفير اللحوم بأسعار في متناول طبقة الفقراء، قد فشل.

وعلّق الوزير عدم وفرة اللحوم الحمراء في السوق المحلية بالشكل الكافي، وبما يضمن أسعارًا معقولة على مهنيي شعبة اللحوم؛ لأنهم لم يوفوا بوعودهم في هذا الشأن، أيّامًا بعد مساعٍ متعددة لضبط السوق.

وشهدت السوق المحلية غلاءً في كل المواد الاستهلاكية مع أول أيام رمضان، بينما واصلت أسعار اللحوم الحمراء الارتفاع بشكل أربك المواطنين لا سيما محدودي الدخل، في ظروف خاصة عمّقتها أزمة "كورونا" المستجد.

مضاربة وغلاء

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 10 دولارات للكيلوغرام الواحد و13 دولارًا، أي ما يعادل تقريبًا 1300 و1600 دينار جزائري، ويزيد السعر على ذلك بكثير في بعض المدن والمحافظات.

وبتحسّرٍ شديدٍ، كتب وزير التجارة الجزائري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك:"أين الـ 28 مليون رأس غنم التي تكلّم عنها الموالون و مهنيو هذه الشعبة؟ وأين وعودكم لي بأنكم ستبيعون هذه السنة بأسعار معقولة؟".

وتابع عضو الحكومة الجزائرية:"الآن عرفت لماذا حاربتموني لمّا طلبت السماح بجلب لحوم منطقة الجنوب من ولايات (الجنوب): تندوف، وأدرار، وتمنراست، وإليزي، إلى منطقة الشمال، بحجة أنها مريضة".

واعترف الوزير:"أقولها، الآن، عرفت لماذا حاربتموني بسبب مناداتي بسعر لحم معقول للزوالي (الفقير) في شهر رمضان، والأيام بيننا، ولابد أن نعرف مدى حقيقة هذا الرقم اللغز: 28 مليون رأس (ماشية)".

وتحدى كمال رزيق بإعادة بعث "مشروع نقل لحوم الجنوب إلى الشمال من جديد"، موضّحًا بقوله:"لا غالب إلا الله، إن الظروف الخاصة التي نعيشها الآن (وباء كوفيد19)، منعتني من تجسيد المشروع".

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، عقد وزير التجارة كمال رزيق جلسة عمل في الوزارة ودعا الشركاء إلى الالتزام بتوفير اللحوم، حتى يُضمن بيعها بحوالي 800 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد أي ما يعادل 6.23 دولار.

وأكد الوزير حينذاك، أن وزارة التجارة تقدم ضمانات حكومية لتجار اللحوم ومربي الماشية، ومن بينها "منع استراد أي نوع من أنواع اللحوم الحمراء من الخارج، بما فيها المجمدة".

وكانت السلطات تنوي استيراد الأبقار من دول أفريقية وهي: موريتانيا، والنيجر، ومالي، وتشاد، لكن ذلك تأجل بسبب التركيز على المنتوج المحلي.

معضلتان

وفجرت اعترافات الوزير كمال رزيق جدلًا في البلاد، بين داعم لمواقفه ومشيد بخطواته، ورافض لطريقة إدارته شؤون قطاع حساس تتغول فيه شبكات هزمت وزراء سابقين، وفرضت ضغوطًا على الوزير الأسبق بختي بلعايب، الذي جهَر بسطوة "المافيا" على ملفات التجارة الخارجية تحديدًا والسوق السوداء.

ورأى جزائريون أن سيطرة من يصفونهم بـ "العصابات" على قطاع التجارة الداخلية والخارجية، تستوجب الضرب بيدٍ من حديدٍ حتى تستعيد السوق عافيتها، مع إبرازهم المساعي الحميدة للوزير كمال رزيق الذي قاد بنفسه زيارات فجائية إلى الأسواق لمعاينة الوضع بنفسه.

ويعتقد هؤلاء بوجود معضلتين تعوقان عمل وزير التجارة، وهما: تداخل الصلاحيات بين عدة وزارات، وسيطرة العصب على الاستيراد والتصدير من جهة وعلى السوق المحلية من جهة أخرى.

وكتب الخبير القانوني عبد الرحمن صالح عبر صفحته على موقع فيسبوك: "يُحاول وزير التجارة أن يقوم بما يمكنه القيام به، لكن العقبة الأساسية تتمثل في القوانين المنظمة لعمل قطاع التجارة، وأيضًا التداخل في الصلاحيات بينه وبين وزراء المالية (الضرائب و الجمارك)، والزراعة (الإنتاج الزراعي والحيواني)، وقطاعات أخرى كثيرة".

ويشدد صالح على أن "أيّ إصلاح لابد أن يبدأ بصهر وجمع القطاعات المتشابهة تحت مظلة وزارة واحدة، وإعادة النظر في الترسانة القانونية الموجودة والتي يتطلب حصرها قواميس لإعادة ضبط الأمور".

ورأى صالح أن الحل يكمن في "جمع القطاعات الاقتصادية في وزارة واحدة، هي وزارة الاقتصاد والمالية، ثم إعادة النظر في القوانين والمراسيم والنصوص التي تحكم القطاع، والتي تتناقض فيما بينها بل وتتضارب".

وعلى النقيض من ذلك، انتقدت الأكاديمية مريم حمرراس في حديث مع "إرم نيوز" خرجات وزير التجارة، التي "كنّا نعلم منذ البداية أنه سيواجه مصاعب جمّة في الواقع، لأن الرجل لم يتعود على الميدان وكل مساره المهني هو التنظير في مدرجات الجامعة والنقاش على بلاطوهات التلفزيون، قبل استوزاره".

وأبرزت حمرارس أن "ضبط السوق يتطلب كسر المضاربة والاحتكار، وذلك يتم عبر مراجعة الترسانة القانونية التي تسيّر قطاع التجارة والتي تعود للعهد السابق، وبعدها يأتي الحديث عن توفير اللحوم وإنعاش الاقتصاد المحلي المنتج".

وشددت حمرارس على أن "الوزير يعلم أن قطاع الزراعة وتربية الماشية منتكس، والأمر يتطلب ثورة إصلاحات تنهي العبثية في القرارات والسياسات، وترسي قواعد متينة للتجارة والتسوق، وتكسر استمرار التبعية لاقتصاد البترول".