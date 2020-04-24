دعوات دولية لخفض القيود التجارية بسبب كورونا

دعا صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، اليوم الجمعة، الحكومات إلى "الامتناع عن فرض أو تشديد القيود على التصدير" لتفادي غرق الاقتصاد العالمي في الانكماش نتيجة وباء( كوفيد-19).

ورأت الهيئتان في بيان مشترك أن على الدول "العمل على إزالة (القيود) المفروضة منذ بداية العام بشكل سريع"، وحذرتا من فرض تدابير حمائية على المنتجات الأساسية مثل الأدوية خلال الأزمة الصحية.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الجمعة مبادرة "تاريخيّة" تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع إنتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

وتأتي هذه الجهود في إطار تطويق الجائحة، والمحاولة قدر الإمكان التخفيف من تداعياتها التي قد تتسبب بكارثة عالمية، وهو ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة للإعلان لدى إطلاقه المبادرة العالمية لإنتاج اللقاحات عن أن هزم وباء كوفيد-19 يتطلب "أقصى جهود في التاريخ على صعيد الصحة العامة"،