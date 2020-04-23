وزير الاقتصاد الفلسطيني لـ "إرم نيوز": كورونا تسبب لنا بخسائر بقيمة 800 مليون دولار

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر فادحة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم والأراضي الفلسطينية.

وأوضح العسيلي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن المؤشرات الأولية أظهرت خسائر اقتصادية تقارب 800 مليون دولار في كافة القطاعات الحيوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار العسيلي، إلى أن الأرقام النهائية للخسائر الفلسطينية ستحدد بعد جلاء الوباء عن الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن قطاعات الاستيراد والتصدير والسياحة هي الأكثر تضررًا بسبب الوباء.

واتهم العسيلي، إسرائيل بمواصلة حربها على الاقتصاد الفلسطيني عبر الإجراءات الظالمة والتي تعوق تطوره، قائلًا:"الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من الجائحة العالمية إلا أنه واصل تدميره للاقتصاد الفلسطيني ووضع العراقيل أمام الحركة التجارية".

وشدد العسيلي، على ضرورة وضع خطط فلسطينية ودولية من أجل دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعويض الخسائر التي تعرض لها بفعل جائحة كوورنا.

وأضاف:"نتواصل مع المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل وضع برامج وخطط عمل واستئناف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة"، معبرًا عن أمله بدعم دولي أكبر بعد انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أن فلسطين أعلنت حالة الطوارئ بقرار من الرئيس محمود عباس منذ شهرين لمواجهة فيروس كورونا الذي ظهر في بيت لحم وانتشر في عدة مدن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب المرسوم الرئاسي الخاص بحالة الطوارئ، فقد تم إغلاق المحال التجارية والمنشآت السياحية في الضفة الغربية، علاوة على وضع قيود على المعابر التجارية، مما أثر على الحركة الشرائية والسياحة.