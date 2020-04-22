منظمة التعاون الإسلامي تدعو لمساعدة الدول الضعيفة في معركة كورونا

حثت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، على مساعدة الدول الإسلامية التي تعاني في مقاومتها لتفشي وباء فيروس كورونا خاصة في أفريقيا.

كما دعت اللجنة التنفيذية للمنظمة التي تضم 57 دولة عقب اجتماع افتراضي عبر الإنترنت الدول الأعضاء إلى تلبية الاحتياجات الطارئة مثل المعدات والمواد الطبية وبشكل خاص أجهزة الفحص والحماية الطبية.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن المنظمة "تُسلم بأنه لا يمكن لبلد بمفرده معالجة الدمار والتحديات المتعددة الأوجه التي يشكلها وباء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف البيان "ندعو الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء تضامنها مع البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة".

كما كررت المنظمة التي تتخذ من مدينة جدة مقرًا مناشدة الأمم المتحدة لجميع الأطراف في مناطق النزاع بوقف إطلاق النار وإنهاء العنف والسماح بإيصال المساعدة الطبية والغذائية للمتضررين خاصة في اليمن التي أعلنت عن حالة إصابة واحدة حتى الآن لكنها تشهد حربًا مستمرة منذ خمس سنوات أدت لتدمير النظام الصحي وجعلت الملايين عرضة للمرض.