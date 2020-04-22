مليونا موظف في بريطانيا في إجازة دون أجر بسبب فيروس كورنا‎

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قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء إن الشركات البريطانية سجلت إحالة أكثر من مليوني موظف إلى إجازات بدون أجر بسبب فيروس كورونا منذ انطلاق برنامج حكومي لدعم الأجور يوم الاثنين. وأضاف أن الشركات بحاجة إلى التقدم للبرنامج بحلول نهاية اليوم لتلقي منح حكومية في موعدها لدفع أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر في نهاية الشهر. وأشارت توقعات حكومية إلى إن برنامج بريطانيا للاحتفاظ بالوظائف المرتبط بفيروس كورونا، الذي يدفع 80 بالمئة من أجور الموظفين المحالين إلى إجازات بدون أجر، قد ينتهي به المطاف إلى تغطية 30 بالمئة من القوة العاملة بسبب التوقفات الناجمة عن الإجراءات الرامية إلى