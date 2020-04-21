اتفاق في الكونغرس الأمريكي على خطة لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: ا ف ب

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكوناليل، الثلاثاء، التوصّل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 480 مليار دولار للشركات الصغيرة المتضرّرة من أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وبعد أن يقرّه مجلس الشيوخ سيحال النصّ إلى مجلس النواب، حيث قال قادة من الحزبين إنّ المجلس يمكن أن يصوّت عليه الخميس تمهيداً لإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ونشره كقانون نافذ.

وستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أودت حتى اليوم بحياة 43 ألف أمريكي وتركت الملايين بلا عمل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى أن يمرر في أسرع وقت الاتفاق الذي سيعيد تمويل برنامج ساعد بالفعل أكثر من 1.6 مليون شركة.

ونهاية الشهر الفائت، تبنّت الولايات المتحدة خطّة إنعاش اقتصادي لإنقاذ البلاد من انكماش طويل الأجل.