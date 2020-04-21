وزراء زراعة مجموعة العشرين: تدابير كورونا يجب ألا تعطل إمدادات الغذاء العالمية‎

وزراء زراعة مجموعة العشرين: تدابير...

المصدر: رويترز

اتفق وزراء الزراعة والغذاء لدول مجموعة العشرين في اجتماع "عن بعد" عقد اليوم الثلاثاء؛ على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة كوفيد-19 يجب ألا تخلق "حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية".

وقال الوزراء أيضا، بحسب بيان ختامي، "إنهم سيتجنبون أي تدابير يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد إمدادات الغذاء".

وتابع البيان "في ظل الظروف الصعبة الحالية، نشدد على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر التغذية وخسائر اقتصادية".

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