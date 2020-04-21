وزراء زراعة مجموعة العشرين: تدابير كورونا يجب ألا تعطل إمدادات الغذاء العالمية‎

إرم نيوز‬‎ – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

اتفق وزراء الزراعة والغذاء لدول مجموعة العشرين في اجتماع عن بعد اليوم الثلاثاء على أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة كوفيد-19 يجب ألا تخلق "حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية". وقال الوزراء أيضا، بحسب بيان ختامي أرسل بالبريد الإلكتروني، إنهم سيتجنبون أي تدابير يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد إمدادات الغذاء. وقال البيان "في ظل الظروف الصعبة الحالية، نشدد على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائيـة والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر التغذية وخسائر