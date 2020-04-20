نائب روحاني: 95% من الصناعات الإيرانية ترزح تحت وطأة كورونا

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن 95٪ من الصناعات الإيرانية تحت وطأة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في البلاد.

ونقلت صحيفة "شهروند" الإيرانية، عن جهانغيري قوله، اليوم الاثنين، إن "أي شخص أخذ دولارا واحدا من الحكومة بقيمة 420 ألف ريال إيراني ولم يستورد البضائع ارتكب خيانة وطنية".

ومنذ أبريل 2019 بدأ البنك المركزي الإيراني بتوفير العملات الصعبة مثل الدولار بقيمة 420 ألف ريال إيراني منخفضة عن السوق السوداء، لتقديمها للتجار ورجال الأعمال لغرض استيراد البضائع إلى البلاد.

ورد جهانعيري على تقرير ديوان المحاسبة قائلا: إن مخصصات الميزانية للعام الماضي، إنه "إذا قامت الحكومة بشيء وحدث فساد، فهذا لا يعني أنها تتفق مع الفساد ولا يعتقد الناس أن بعض الناس يكسبون مثل هذه الأموال بالفساد".

وأضاف أن "المدير الذي يعلم أن الفساد قد وقع في مرؤوسيه ولا يتعامل معه، في أكثر الحالات تفاؤلا، هو محايد وفي الحالة الأكثر تشاؤما، متورط بالفساد".

وأشار نائب الرئيس الإيراني خلال اجتماعه مع نواب ومديري وزارة الصناعة، إلى مشاكل البلاد الاقتصادية وتراجع عائدات النفط ، قائلا: "إن كورونا جعلت الأمور أكثر صعوبة على الاقتصاد، فإن الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ووفقا للتوقعات العالمية، فإن هذه الصناعات هي الأكثر معاناة في مواجهة كورونا".

وقال إسحاق جهانغيري: "اعتمادنا الرئيس على الصادرات غير النفطية، يجب أن تكون الصادرات غير النفطية على جدول الأعمال كمسألة خطيرة وحاسمة، وعلى الرغم من وجود قيود على الميزانية، يجب تقديم الدعم الحكومي".

وأضاف "خلال ركود ما بعد كورونا، نحتاج أن نكون مستعدين؛ إذا كان هناك انخفاض في صادرات البتروكيماويات والمعادن، فيمكننا تعويض أوجه القصور من خلال القيام بالمزيد في الصادرات غير النفطية، لتلبية حاجة البلاد".

وأوضح: "في بلدنا، حيث انتشر الفيروس التاجي بسرعة، حتى عندما زاد حجم الطلب خمسة أضعاف، ليس هناك أدنى مؤشر على إفراغ المتاجر والمخازن، بفضل جهود وزارة الصناعة والتجارة، لذلك، بالإضافة إلى صحة الناس، نحتاج إلى أن نرى كيف يمكن للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية للبلاد أن تستمر في الإنتاج في ظل هذه الظروف".