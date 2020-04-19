مصرف الإمارات المركزي يحث البنوك على استغلال برنامج التحفيز‎

مصرف الإمارات المركزي يحث البنوك عل...

المصدر: رويترز

شجع مصرف الإمارات المركزي البنوك التجارية اليوم الأحد، على استغلال إجراءات خاصة برأس المال والسيولة حجمها 70 مليار دولار أعلنها البنك لدعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

وحث البنوك على معالجة المزيد من الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت أعمالها بتداعيات جائحة كوفيد-19.

وتابع البنك المركزي في بيان، أن البنوك استخدمت بالفعل 30% من الأموال المخصصة ضمن برنامجه التحفيزي لاحتواء تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أنه سينشر استخدام كل بنك لبرنامج التحفيز بدءا من مايو أيار 2020.

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