الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج أكثر من 200 مليار دولار للاستجابة لوباء كورونا

الأمم المتحدة: أفريقيا تحتاج أكثر م...

#إرم_نيوز

المصدر: رويترز

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة، الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليست فقط الدول الأشد فقرا، وحذر من أن دولا كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وقال غوتيريس، في مؤتمر افتراضي عن أفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن القارة بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.

ولتعبئة مزيد من الموارد، قال غوتيريس إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة، ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي "بطباعة" نقود جديدة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأمم المتحدة
صحة
أفريقيا
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
أنطونيو غوتيريس
فيروس كورونا
تفشي كورونا
الولايات المتجدة
تاريخ النشر
تاريخ التحديث