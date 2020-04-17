الاقتصاد الصيني يسجل انكماشا تاريخيا بفعل كورونا‎

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انكماش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8% في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ليسجل أول انكماش منذ العام 1992 على الأقل عندما بدأ تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.

وجاء الانكماش التاريخي لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسببت جهود احتواء فيروس كورونا، الذي ظهر أول مرة في الصين في أواخر العام الماضي، في إغلاق المصانع ووسائل النقل والمتاجر.

وتشهد اقتصادات كبرى أخرى حاليا إغلاقات مماثلة تسببت في تعطيل التجارة العالمية، وتشير إلى أن تعافي الاقتصاد الصيني ليس قريبا على الأرجح.

والانكماش أكبر من توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز بتراجع نسبته 6.5%، كما يأتي بعد نمو نسبته 6% في الربع الأخير من 2019.

ومقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 9.8% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وفق ما ذكره المكتب الوطني للإحصاءات، مقارنة مع توقعات بانكماش قدره 9.9% ونمو بنسبة 1.5% في الربع السابق.