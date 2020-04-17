وزير المالية السعودية: العالم مقبل على ركود أسوأ بكثير مما كان بأزمة 2008

توقع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية محمد بن عبدالله الجدعان، أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري "أسوأ ركود".

وقال الجدعان إن "الركود المتوقع سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية" عام 2008.

جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF، والذي عقد يوم الخميس عن بعد.

وأكد الجدعان أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من "مركز قوة".

وأشار في هذا السياق إلى "قوة المركز المالي للسعودية، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا"، لافتا إلى "التقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا".

وشدد على "ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون".

وبين أنه "يتم العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بسرعة".