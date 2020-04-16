مصر تطالب بتأجيل أقساط ديون الدول الأفريقية في ظل أزمة كورونا

طالبت مصر المجتمع الدولي بدعم الدول الأفريقية وتأجيل دفع أقساط الديون المتراكمة عليها، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم في روما، السفير هشام بدر، على أنه "لا بد من تدخل المجتمع الدولي لدعم جهود قادة ورؤساء حكومات دول القارة السمراء، والوقوف بجانب صندوق الاتحاد الأفريقي لمواجهة جائحة كوفيد 19".

وطالب بدر في بيان بـ"العمل على إيقاف وتأجيل دفع أقساط الديون العامة والخاصة المتراكمة على الدول الأفريقية، بما يمكنها من توفير الموارد المالية اللازمة لتوفير الغذاء لمواطنيها ودعم جهودها لاحتواء انتشار الوباء".

ونوه إلى أن "الأزمة الصحية التي يواجهها العالم اليوم، جراء فيروس كورونا المستجد تعد أكبر تحد يواجه العالم مما يجعلها معوق رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفين الأول والثاني الخاصين بمكافحة الفقر والجوع فى العالم".

وأضاف: "التحدى غير المسبوق جراء جائحة كوفيد 19، يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء والحكومات من أجل العمل على احتواء انتشار هذا الوباء وتخفيف تأثيراته السلبية على جهود تحقيق الأمن الغذائى والتغذية لاسيما في الدول التي تعاني من ضعف مؤسساتها الطبية ونقص الغذاء مثل أفريقيا".

وتابع: "من المهم العمل لصياغة خطة استجابة موحدة لدعم الدول الإفريقية، لضمان إيصال إمدادات الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجًا والجوعى واللاجئين فى مناطق الأزمات والحيلولة دون تفاقم تداعيات أزمة فيروس كورونا".