ترامب يوصي بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي على 3 مراحل

أوصى الرئيس دونالد ترامب، الولايات الأمريكية، باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على 3 مراحل، بالنظر إلى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها الخميس وسائل الإعلام الأمريكية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لترامب في البيت الأبيض قال فيه إن "الوقت حان لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقف جراء انتشار "كوفيد 19".

وأضاف أن "إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل، ولاية تلو الأخرى وعلى أساس معطيات يمكن التحقق منها لتجنب موجة جديدة من الفيروس".

وبحسب وسائل الإعلام فإن ترامب لم يُحدد أي جدول زمني دقيق بل ترك لحكام الولايات أن يُكيّفوا إيقاع "إعادة فتح" الاقتصاد مع الأوضاع المحلية في ولاياتهم.

وقد يكون ممكنا بالنسبة لأي ولاية البدء بالمرحلة الأولى عندما تُسجل على أراضيها انخفاضا في الإصابات بـ"كوفيد-19" على مدى 14 يومًا، وعندما لا تعود المستشفيات مكتظة بالمرضى.

وتقتضي المرحلة الأولى أن تبقى المدارس مغلقة، وكذلك الحانات، في المقابل، يمكن إعادة فتح المطاعم والنوادي الرياضية في ظروف محددة.

كما سيُنصح "بقوة" ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة، على أن يبقى العمل عن بُعد قاعدة متبعة قدر الإمكان. كذلك، سيتم الإبقاء على تدابير التباعد الاجتماعي.

وينبغي أن يظل الأشخاص الأكثر ضعفا محجورين، على أن يتم أيضا التقليل من رحلات السفر غير الضرورية.

وإذا لم يتم تسجيل عودة لانتشار الوباء، يمكن عندئذ أن تبدأ المرحلة الثانية مع إعادة فتح المدارس واستئناف السفر.

أما رفع القيود والحجر خلال المرحلة الثالثة فسيتم عند التأكد من توقف انتشار الفيروس.

وبحسب إحصاءات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، بلغ عدد المواطنين الذين فقدوا عملهم وطلبوا إعانات بطالة من الحكومة، في مارس/ آذار الماضي، 22 مليون شخص، منهم 5.2 مليون خلال الأسبوع الماضي لوحده، أي واحد من كل 7 عمال فقدوا عملهم خلال تلك الفترة.

وقالت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير، إن الأرقام القاتمة هذه تشير إلى اقتصاد يهوي إلى ما يبدو أنه ركود كارثي، هو الأسوأ منذ عقود.

وحذر اقتصاديون من أن نسبة البطالة في البلاد قد تصل إلى 20% في أبريل/ نيسان الجاري، وهي أعلى نسبة منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وفق الوكالة نفسها.

ونقلت الوكالة عن ريان سويت، الخبير الاقتصادي في قسم التحليلات بوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أن الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة قد تنكمش بنسبة 10.5% قبل أن تبدأ بالانتعاش، أي أكثر من ضعف الانكماش الذي حدث خلال فترة الأزمة العالمية 2008-2009.

ويقول اقتصاديون إن ما يصل إلى 50 مليون وظيفة معرضة لعمليات تسريح بسبب الفيروس التاجي، أي حوالي ثلث جميع الوظائف في الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.

وعلى مستوى أسواق الأسهم، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% بأكثر من 400 نقطة، وتراجع المؤشر العام إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2.2%، الخميس.

بينما هبط مؤشر ناسداك المركب، بنحو 122.56 نقطة أو بنسبة 1.44.

كذلك المصارف الكبرى، التي هي من بين الشركات الأولى التي تبلغ عن نتائج الربع الأول من العام الحالي، سجلت حتى الآن أرباحا ضعيفة، محذرة من تصاعد التخلف عن سداد القروض بشكل كبير، وفق المجلة.

ونوهت المجلة الأمريكية إلى أن آخر تلك الشركات هي سيتي غروب، وبنك أوف أمريكا، وغولدمان ساكس، الذي يعد أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة.

وأعلنت تلك الشركات، الأربعاء، انخفاض أرباحها بنسبة 40% أو أكثر.

كذلك، سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضا غير مسبوق خلال مارس الفائت، بنسبة 8.7%، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة التجارة، الأربعاء.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن هذا يعد أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت وزارة التجارة الأمريكية بالاحتفاظ بالسجلات عام 1992.

وقالت فوربس، إن تقرير وزارة التجارة جاء بعد أنباء عن أن سلسلة متاجر "جيه سي بيني" تدرس خيار الإفلاس بعد أن أجبرت على إغلاق مخازنها نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و165 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع "Worldometer".