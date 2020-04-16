احتياطي تونس يرتفع إلى 7.7 مليار دولار بعد قروض‎

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بحوالي مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقال البنك المركزي، إن احتياطي العملة الصعبة في هذه الفترة من العام الماضي كان في حدود 14.3 مليار دينار، أي ما يغطي واردات 83 يوما. حصلت تونس الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، بهدف احتواء آثار فيروس كورونا. ومنح الاتحاد الأوروبي تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.