انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على شيكات المساعدات المالية للأمريكيين

المصدر: أ ف ب

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب بعد الكشف عن أن اسم الرئيس سيطبع على شيكات التحفيز الاقتصادي للأمريكيين، واصفة هذه الخطوة بأنها "معيبة" كونها ستتسبب بتأخير الدفع لملايين العائلات والشركات التي تعاني جراء أزمة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن اسم ترامب سيطبع على أوراق شيكات المساعدات المالية التي يصل بعضها الى 1200 دولار، والتي ستدفع قريبا الى عشرات ملايين الناس.

ويمكن لهذا الأمر غير المسبوق الذي تقوم به وزارة الخزانة أن يؤخر عملية إصدار الشيكات لعدة أيام، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست" الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين كبار في خدمة الإيرادات الداخلية.

وقالت بيلوسي في بيان إن "تأخير الدفعات المباشرة إلى العائلات الضعيفة، فقط من أجل أن يطبع اسمه على الشيكات، هو مثال معيب آخر للفشل الكارثي للرئيس ترامب في معالجة هذه الأزمة بالسرعة التي تتطلبها".

وشارك نواب ديموقراطيون وأشخاص عاديون في حملة انتقادات لترامب على شبكة الإنترنت، وهاجم البعض الرئيس الجمهوري بسبب تسييسه أزمة وقعت خلال موسم انتخابات.

وهذه الدفعات جزء من حزمة مساعدات طارئة بقيمة تريليوني دولار أقرها النواب الديمقراطيون والجمهوريون ووقعها ترامب لتصبح قانونا نافذا.

ويهدف هذا القانون الذي يتضمن أكبر انفاق أقره الكونغرس في تاريخه إلى تقديم الإغاثة لملايين العائلات والشركات الأمريكية المتضررة بسبب إجراءات العزل والإغلاق وانتشار فيروس كورونا.

وكان ترامب قال خلال اجتماع لخلية الأزمة: "إنها مبادرة إدارة ترامب، لكن هل أريد توقيع الشيكات؟ لا".

وستحمل الشيكات اسم ترامب وليس توقيعه.