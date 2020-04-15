الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي سجل "انكماشًا حادًا" في جميع القطاعات

المصدر: أ ف ب

أعلن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكي سجل "انكماشًا حادًا" في جميع أنحاء البلاد وسط حالة الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال إن الشركات في جميع القطاعات"أبلغت عن توقعات غير مستقرة مطلقًا ... وتوقعت معظمها أن تسوء الأوضاع خلال الأشهر المقبلة".

وأظهر تقرير البنك مؤشرات مبكرة على تدهور كبير في قطاعات الاقتصاد الأمريكي بعد أن أجبرت المصانع والمتاجر والمطاعم في جميع أنحاء البلاد على إغلاق أبوابها.

وأظهرت تقارير الحكومة أن 17 مليون موظف خسروا وظائفهم خلال 3 أسابيع حتى 4 نيسان/أبريل، وقال البنك إن"التوقعات القصيرة الأمد تشير إلى مزيد من فقدان الوظائف خلال الأشهر المقبلة".

وقال التقرير إن القطاعات الأكثر تضررًا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، والإغلاق الإجباري، هي قطاعات: الترفيه، والضيافة، وتجارة التجزئة، باستثناء السلع الأساسية.

وسجلت كذلك انخفاضات في التصنيع، ورغم أن منتجات الأغذية والأدوية شهدت طلبًا قويًا إلا أنها عانت من تأخيرات في الإنتاج بسبب إجراءات منع انتشار الوباء وعرقلة سلاسل الإمداد.

وجرى إعداد التقرير قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في البنك والمكلفة بوضع السياسات في 28 و29 نيسان/أبريل، وتم الاعتماد على معلومات تم جمعها حتى 6 من نيسان/أبريل.