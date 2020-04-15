شركة لتجارة النفط تسوي نزاعا مع بنك المتوسط اللبناني بخصوص مليار دولار

جرت تسوية دعوى قضائية أقامتها آي.إم.إم.إس لتجارة النفط لسحب وديعة بمليار دولار لدى بنك البحر المتوسط اللبناني، وذلك "دون تحويل أي أموال لخارج لبنان"، حسبما ذكر الطرفان في بيان اليوم الأربعاء.

وكانت الدعوى أقيمت في نوفمبر /تشرين الثاني وسط مخاوف متنامية في أوساط المودعين لدى البنوك اللبنانية التي عصفت بها أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة لديها، واضطرتها لفرض قيود صارمة تحد من السحب والتحويلات.

وقالت آي.إم.إم.إس، التي تتداول منتجات نفطية أوروبية وشرق أوسطية وآسيوية، في الدعوى القضائية التي أقامتها بولاية نيويورك الأمريكية: إن البنك رفض طلبها سحب الوديعة عندما وجهته لذلك في الثامن من نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال البنك لاحقًا: إن أجل استرداد الوديعة لن يحل قبل نحو عامين.

وقال البنك والشركة في بيانهما المشترك إنهما توصلا في التاسع من أبريل /نيسان "إلى تسوية ودية تنهي نزاعاتهما، وتسقط جميع الدعاوى القضائية القائمة بينهما"، وذلك دون فك الوديعة.