الحكومة المغربية تقتطع من أجور الموظفين لمواجهة كورونا

قررت الحكومة المغربية، الثلاثاء، اقتطاع 3 أيام من أجرة موظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية في البلاد، لدعم "صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا"، والذي أُحدث بتعليمات من العاهل المغربي للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية.

جاء ذلك في قرار وقّعه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، والذي أكد من خلاله أن الاقتطاعات ستتم على مدى ثلاثة أشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، بمعدل يوم واحد عن كل شهر، مقدماً توجيهاته للوزراء وكتاب الدولة لمباشرة العمليات والإجراءات، وتحويل الاقتطاعات إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الحكومة أن مساهمة موظفي الدولة تأتي "تجسيداً لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلاً لأحكام الفصل الـ40 من الدستور".

وأضافت مراسلة العثماني، أن هذا القرار "جاء بناء على مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وتجاوباً مع ما أعربت عنه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً من تجند ورغبة في الانخراط في دينامية التضامن والتكافل".

ونوّه العثماني بـ"الروح الوطنية العالية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين العاملين بمختلف الإدارات والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية".

وقال عبد القادر الزاير، الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب، وهي واحدة من النقابات العمالية الأكثر تمثيلية بالمملكة، إنه لا يوجد إجماع حول هذا القرار في صفوف المركزيات النقابية، مشدداً على أن بعض النقابات اختلفت حوله ولم توافق على الاقتطاع، دون تسميتها.

وأضاف الزاير في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الحكومة يجب عليها أن تراعي القدرة الشرائية لدى الموظفين أثناء الاقتطاع، وذلك حسب سلالم الوظيفة العمومية. منوهاً في نفس الوقت بهذه المبادرة والتي جاءت من طرف مجموعة النقابات العمالية للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة في صندوق مواجهة "كورونا".

وأكد المتحدث أن نقابته ساهمت في الصندوق المذكور بـ60 ألف درهم، وتركت الحرية لباقي الموظفين في أن يساهموا بما استطاعوا لمواجهة الفيروس.