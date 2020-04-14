مستشار ترامب: الرئيس سيدلي بإعلانات "مهمة جدا" بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس سيدلي بإعلانات "مهمة جدًا" بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، اليوم أو في اليومين المقبلين.

وأبلغ كودلو شبكة فوكس بيزنس: "في الأيام القليلة القادمة هو سيدلي ببعض الإعلانات المهمة جدًا فيما يتعلق بتلك التوجيهات (للتباعد الاجتماعي)".

وأضاف: "نحن نريد إعادة الناس إلى العمل.. ونريد أن نفعل هذا بأسرع ما يمكن. إنها يجب أن تكون عودة آمنة. يجب أن تقودها البيانات من المتخصصين في الصحة لدينا".

"متفائل بشكل مفرط"

بدوره؛ قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء؛ إن موعد أول مايو أيار المستهدف لإعادة فتح الاقتصاد "متفائل بشكل مفرط بعض الشيء"، مشيرا إلى غياب اختبارات ضرورية وإجراءات للرصد.

وقال فوتشي في مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس للأنباء "يجب أن يكون لدينا شيء ما جاهزا للتطبيق وأن يكون كافيا ويمكننا الاعتماد عليه.. نحن لم نصل إلى ذلك حتى الآن."

وقال فوتشي إن موعد أول مايو قد يكون "متفائلا بشكل مفرط بعض الشيء". وأضاف إن "إعادة فتح الاقتصاد يجب أن تكون على أساس تدريجي من قطاع إلى آخر وليس كل القطاعات مرة واحدة."

وأوصت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بأن تستمر إرشادات البقاء في المنزل حتى نهاية أبريل نيسان، واقترح ترامب نفسه أول مايو أيار كموعد محتمل للبدء في إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد.