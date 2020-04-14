مسؤول: مجموعة العشرين تبحث تأجيل سداد ديون دول فقيرة بقيمة 14 مليار دولار

مسؤول: مجموعة العشرين تبحث تأجيل سد...

المصدر: رويترز

قال مسؤول ألماني كبير اليوم الثلاثاء، إن كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين يناقشون تأجيلا فوريا لسداد ديون بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار؛ لمساعدة الدول الفقيرة على توفير تمويل لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤول، أن "تخفيف عبء الديون الفوري الذي اقترحه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون على الأرجح ضمن خطة عمل من المتوقع أن يقدمها وزراء مالية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بعد تعديل طفيف غدًا الأربعاء".

وأشار إلى أن "الخطة الخاصة بوقف فوري لسداد مستحقات الديون تحظى بدعم كل الدول الدائنة في مجموعة العشرين، إضافة لأعضاء نادي باريس للمقرضين من القطاع العام".

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