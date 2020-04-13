ترامب يقول إنه هو الذي سيقرر موعد إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي هو قراره وليس قرار حكام الولايات.

وكتب ترامب على تويتر: "إنه قرار رئيس البلاد... الإدارة وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الولايات وهذا سيستمر. سأتخذ قريبا قرارا بالتشاور مع حكام الولايات وآخرين".

ويتهم ترامب وسائل الإعلام بأنها تقول على نحو خاطئ إن ذلك هو قرار حكام الولايات.

ويريد ترامب إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت ممكن بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي قتل حوالي 22 ألف أمريكي وكلًف الولايات المتحدة ملايين الوظائف.

ويقول خبراء في القانون؛ إن رئيس الولايات المتحدة لديه سلطة محدودة جدا في أن يأمر المواطنين بالعودة إلى أماكن العمل، أو يأمر المدن بأن تعيد فتح المباني الحكومية أو وسائل المواصلات أو مشاريع الأعمال المحلية.

وبموجب التعديل العاشر للدستور الأمريكي؛ فإن حكومات الولايات لها سلطة حفظ الأمن للمواطنين وتنظيم الخدمات العامة للرعاية الاجتماعية.