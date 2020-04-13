صندوق الثروة السيادي الروسي يقول إنه سيواصل الاستثمار في السعودية

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نقلت قناة العربية، الإثنين، عن رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديمترييف، قوله إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج السعودية للتطوير رؤية 2020. وقال ديمترييف، وهو أيضا أحد كبار مفاوضي موسكو النفطيين، إن اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط منع أسعار الخام من النزول إلى عشرة دولارات للبرميل، مضيفا أن محادثات النفط التي اختتمت، أمس الأحد، برهنت على قدرة روسيا على العمل مع الولايات المتحدة التي تدعم اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية. وأفاد ديمترييف بأن "الصندوق يخطط لمشاريع زراعية مشتركة مع السعودية، ويعمل أيضا على تأسيس مصنع للقاحات في المملكة"، واصفا العلاقات مع الرياض بأنها "إيجابية جدا جدا".