سلطان العذل.. قصة نجاح استثنائية رغم الإعاقة الجسيمة

ودعت السعودية، يوم الأحد، رجل الأعمال البارز، سلطان العذل، تاركا خلفة سيرة ذاتية صنعتها إعاقة جسيمة لازمته لسنوات طويلة ظل فيها واحدا من أنجح رجال المال والأعمال في المملكة والعالم.

عرفه السعوديون عبر ظهوره بين فترة وأخرى في وسائل الإعلام، حيث يبدو مثبتا على كرسي متحرك منذ إصابته قبل نحو 23 عاما بمرض التصلب اللويحي الذي لم يترك له سوى حاستي السمع والنظر ليكمل بهما حياته، بينما أصيب جسده بشلل كامل باستثناء حركة عينيه وشفتيه، بينما يتنفس ويتغذى عبر أنبوبين خارجيين.

لكن ذلك الوضع الصحي الصعب، لم يقطع مسيرة نجاح بدأها ابن واحدة من عوائل المملكة العريقة، وتنقل خلالها للدراسة واكتساب الخبرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن ينهي حياته في بلاده وقد عرف النجاح من كل تجاه.

حصل الراحل سلطان بن محمد بن صالح العذل، على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1980 في كلية هندسة ملتـنوما، في جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت رسالته الجامعية عن المفاعلات الذرية وحصل على تقدير امتياز.

عمل موظفا في إحدى الشركات الخاصة، قبل أن يؤسس شركته الخاصة الأولى مع آخرين، وهي شركة "القسي" العالمية، ليتابع بعدها نقل كثير من العلامات التجارية العالمية إلى السعودية، ويصبح صاحب امتياز شركة (دانكن دونتس العالمية) في المملكة وفي عدد من دول العالم.

وأسس العذل شركة "سمسا" للنقل السريع المحدودة في العام 1994، لتبدأ مشوار ناجح وصل حاليا بالأرقام إلى امتلاك اسطول سيارات به نحو 1800 سيارة تعمل على مدار الساعة، و320 مركز خدمة، وتصل خدماتها إلى أكثر من 265 دولة.

وبجانب تلك المحطات في عالم الأعمال، أسس العذل مجموعة من الشركات الأخرى وترأس إداراتها، ومنها الشركة العربية للأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، والشركة العربية لخدمات النقل المؤتمن المحدودة.

كما أن الراحل كان عضوا في مجالس إدارات الشركة السعودية للتصدير، وشركة "الرملة" للخدمات الطبية المحدودة "مركز العليا الطبي"، وشركة مَنْصور جنرال داينامك، وشركات أخرى.

لم يوقف المرض وتداعياته الجسيمة على العذل في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، مسيرته مع العمل، وظل عبر كرسيه المتحرك، وعينيه وأذنيه وشفتيه، يتابع إدارة أعمال شركاته ومهامه المتعددة، وموظفيه الذين قد يزيد عددهم عن عشرة آلاف موظف.

ودفع ذلك النجاح في ظروف مرض وإعاقة قاهرة، كثيرا ممن عرفوا سلطان العذل لإطلاق اسم "ستيفن هوكينج" العرب، تيمنا بعالم الفيزياء البريطاني الشهير الذي عانى من المرض ذاته، وترك بصمة كبيرة في حياة البشرية رغم إعاقته الجسيمة.

في حياته الخاصة، وبعيدا عن المال والتجارة والشركات، ترك العذل خلفه كتابا روى فيه مسيرة جده تحت عنوان "من رجالات الملك عبدالعزيز.. صالح باشا بن عذل: حياته، أعماله وأقرباؤه"، مستعينا بوثائق ومخطوطات أصلية بحوزته، وهو كتاب شهير كتب مقدمته العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان يومها وليا للعد.

ليست تلك كل محطات حياة سلطان العذل، ففي تفاصيلها الكثير من النجاحات والخبرات، مثل كونه حاصلا على شهادة في تنظيم الوقت الأهم ثم المهم، في مركز كوفي لتنمية المهارات القيادية، وشهادة في المتغيرات والمبادئ المحورية القيادية في القرن الحادي والعشرين، في مركز فرانكلن كوفي، وأحد مؤسسي جمعية "الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين" بالسعودية.

وحتى في عالم التأليف، لايزال هناك شيء من سيرة العذل، فهو أحد مؤلفي كتاب بعنوان: "الإنسان والكوارث"، بجانب مؤلف باللغة الإنجليزية بعنوان: "أسلاف صالح باشا بن محسن بن عذل وأحفاده وأقرباؤه"، إضافة إلى مجموعة من المؤلفات المهنية الإدارية والفنية المتخصصة.

يُشار إلى أن مجلة "الرجل" السعودية، اختارت سلطان العذل العام الماضي ضمن قائمة "العشرة المميزين في إلهام السعوديين" في آخر محطات التكريم والإشادة التي نالها الراحل، بينما نعاه كثير من مواطنيه بعبارات مؤثرة بعد إعلان وفاته.