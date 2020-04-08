السعودية.. ”حساب المواطن“ يوقف استقبال طلبات جديدة ويضع حدا أعلى للدعم

أعلن برنامج ”حساب المواطن“ الحكومي في السعودية، يوم الأربعاء، عن إجراء تعديلات على ضوابط الدعم النقدي الشهري الذي يقدمه لملايين المستفيدين، بحيث تم تحديد سقف أعلى للدعم، وإيقاف تسجيل طلبات جديدة في البرنامج بجانب طلب وثائق إثبات إضافية من المستفيدين المستقلين.

وأصدر القائمون على البرنامج، بياناً بالتعديلات الجديدة، نص على أن التعديلات تتضمن ”تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الـ28 من شهر مارس لعام 2020. ويشمل ذلك مَن تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو من لم تتم دراسة أهليته“.

ووفق البيان، ”يستثنى من ذلك التعديل إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين حتى تتم مراجعة الضوابط مستقبلاً“.

كما سيتم ”ضم وتسجيل جميع الحالات المسجلة، وتمت دراسة أهليتها، حتى دفعة شهر مارس. فيما كان التسجيل متاحًا في البرنامج منذ انطلاقته في ديسمبر 2017 حتى مارس 2020، وهو ما أتاح المجال للمواطنين التسجيل والاستفادة من خدمات برنامج حساب المواطن“.

ونصت التعديلات على ”أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق؛ إذ يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة الـ28 من شهر مارس 2020 (بنزين91: 1.55 ريال / لتر، وتعرفة الكهرباء 0.18 هللة/ كيلو واط)“.

ويستهدف التعديل السابق وفق القائمين على البرنامج ”ضمان توجيه المنافع الحكومية؛ ليركز البرنامج في دعمه على الفئات الأكثر استحقاقًا، ورفع كفاءة الدعم بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد“.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى ”استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الدعم التي ستصل من البرنامج في حال كان المستفيد مستوفيًا شروط الأهلية والاستحقاق، وذلك من خلال الرابط ca.gov.sa“.

كما نصت تعديلات أخرى على ”إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد تبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر؛ كون دعم الأسرة هدف من أهداف البرنامج، وكذلك كون الأسرة تشترك في استهلاك الطاقة، إذ اتضح أن هناك فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الاستحقاق، لأنهم يسكنون مع أسرهم“.

وطالب البرنامج المستفيد المستقل ”برفع أحد الإثباتات الآتية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو إحدى الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم. فيما أُعطي الأفراد المستقلون مهلة مدة شهرين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم“.

وأشار البيان إلى أن إجمالي مخصصات الدعم المقدمة من البرنامج منذ انطلاقته حتى الدفعة الأخيرة بلغ أكثر من 68.8 مليار ريال، وأنه يستفيد من البرنامج حاليًا أكثر من 12.7 مليون مستفيد من إجمالي المسجلين البالغ عددهم نحو 15 مليون شخص.

ويعتمد ”حساب المواطن“ الذي يستهدف تعويض منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة، في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم المقدم للفرد المستقل شهريًا 300 ريال، فيما يتراوح مقدار الدعم للأسر بين 800 وألف ريال.