لمواجهة كورونا.. بابا الفاتيكان يؤسس صندوقا لمساعدة الدول الأكثر فقرا

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أعلن الفاتيكان، اليوم الإثنين، أن البابا فرنسيس دشن صندوقا طارئا لمساعدة المناطق المتضررة بفيروس كورونا في الدول النامية. وقال في بيان: إن ”البابا خصص 750 ألف دولار من الأموال التي تحت تصرفه كمساهمة أولية“. وطلب من الكنائس والأبرشيات المساهمة بقدر استطاعتها. وسيجري توزيع الأموال من خلال جمعيات الإرساليات البابوية التي تدعم عمل أكثر من 1100…