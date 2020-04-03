الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ89 مليون يورو للتصدي لفيروس كورونا

كشفت مصر عن تخصيص دعم مادي لها من الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 89 مليون يورو، وذلك لمواجهة حالات الطوارئ بسبب انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا ولدعم الاحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، بحث هاتفيًا مع مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي تفاصيل الأوضاع في مصر، وجهود القاهرة للسيطرة على الوباء العالمي.

وأضاف البيان أن فارهيلي أكد لـ“وزير الخارجية المصري“، أن الاتحاد الأوروبي يثمن جهود مصر في التصدي لفيروس كورونا، معربًا عن تقديمه كافة المساعدات للحد من انتشار الوباء العالمي.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، إطلاق برنامج بقيمة 100 مليار يورو، بما يوزاي 109 مليارات دولار، في صورة قروض لدعم الدول الأعضاء الأشد تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة كفكرة بديلة لرفض ألمانيا إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو، لتخفيف تداعيات أزمة كورونا المستجد.

ويواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات بسبب بطء تحركه لمواجهة أزمة جائحة كورونا في ظل الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء، وتطالب 9 دول أعضاء، منها: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، بإيجاد أدوات مشتركة للاقتراض باسم ”سندات كورونا“، لكن هذه الفكرة تواجه معارضة قوية من جانب ألمانيا وهولندا.

كما تواجه حكومات الدول الأوروبية المتضررة من أزمة كورونا صعوبات في التعامل مع شروط الاقتراض من آلية الاستقرار الأوروبية، التي تعد بمثابة صندوق إنقاذ مالي لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.