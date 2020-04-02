قفزات يومية هائلة بأرقام تسريح العمال في إسرائيل بسبب كورونا

أظهرت بيانات هيئة التوظيف الإسرائيلية قفزات يومية في أرقام تسريح العمال، بسبب تداعيات وباء كورونا، وصفت بأنها مثيرة للرعب.

ونقل موقع ”إسرائيل ناشنال نيوز“ صباح اليوم الخميس، بيانات عن خدمات التوظيف تُظهر أن نسبة البطالة ارتفعت الآن إلى 24.6%.

وسجّل التقرير ارتفاعات سريعة في نسب تسريح العمال، مقابل تراجع نسب العمالة التي يتم منحها إجازة دون راتب.

وأظهر التقرير أن 7290 شخصا سجلوا في خدمة التوظيف للبحث عن عمل منذ آخر تحديث يوم أمس، بينما سجل بـ32137 شخصا في الخدمة يوم الثلاثاء، و2400 شخص يومي الأحد والاثنين.

ومنذ بدء الأزمة في أوائل مارس وحتى اليوم، سجل في خدمة التوظيف 866.907 ألف باحث عن عمل.