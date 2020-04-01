تقرير: صادرات إيران إلى أوروبا تسجل أدنى تراجع لها منذ 40 عاما

تراجعت الصادرات الإيرانية بشكل حاد إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت أقل معدلاتها خلال الأربعين عاما الماضية، وفقا لما أورده تقرير لإذاعة ”فردا“ المعارضة.

وأفاد التقرير بأن ”إحصاء صادر عن اللجنة الأوروبية، أظهر أن واردات دول الاتحاد الأوروبي من إيران سجلت تراجعا في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الاستيراد 701 مليون يورو فقط؛ وهو أقل رقم سجلته إيران في هذا الصدد منذ 1979؛ أي ما يقرب من 40 عاما مضت“.

وجاء في التقرير أن ”ألمانيا على سبيل المثال كانت أكبر مصدّر لإيران من دول الاتحاد الأوروبي، في حين سجلت صادرات ألمانيا لإيران في العام الماضي، تراجعا حادا وصل إلى النصف مقارنة مع العام 2018″، مبينا أن ”هذه الواردات تتمثل في منتجات غير نفطية بعد إيقاف أوروبا استيراد النفط الإيراني نتيجة حظر شراء النفط من طهران ضمن مواد العقوبات الدولية المفروضة على إيران“.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلنت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عن فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وذلك بعد ثبوت تورط نظام طهران في مواصلة الأنشطة النووية وخرق بنود الاتفاق.