وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الـ 20 يناقشون أزمة كورونا مجددا

قالت ثلاثة مصادر إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ 20، سيعقدون مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، غدا الثلاثاء، للمرة الثانية في حوالي أسبوع، لتنسيق استجابتهم لجائحة فيروس كورونا.

وقال أحد المصادر إن من بين الموضوعات التي سيجري مناقشتها تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقرا المتضررة من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى اتفق وزراء تجارة المجموعة على تكثيف التعاون والتنسيق لضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية والمواد الأساسية الأخرى في مواجهة فيروس كورونا السريع الانتشار.

وفي بيان مشترك، قال الوزراء إنهم اتفقوا على اتخاذ ”إجراءات ضرورية فورية“ لتسهيل مثل هذه التجارة وتشجيع انتاج اضافي.

وأضافوا أن كل الإجراءات الطارئة يجب أن تكون ”محددة الأهداف ومتناسبة وشفافة ومؤقتة“ وأنهم سيعملون على الإبقاء على أسواقهم مفتوحة.

وقال الوزراء أيضا إنهم سيعملون لمنع التربح أو زيادات غير مبررة في الأسعار بينما سيسعون جاهدين لضمان توافر الإمدادات الطبية والعقاقير بأسعار معقولة.