الإمارات ترفع واردات البصل لكبح ارتفاع الأسعار

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رفعت الإمارات واردات البصل بعد أن لاحظت زيادة في الأسعار، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد. ووصلت شحنات تبلغ إجمالا 150 طنا من البصل للإمارات في الـ 29 من آذار/ مارس وسوف تصل شحنات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.