 الإمارات ترفع واردات البصل لكبح ارتفاع الأسعار – إرم نيوز‬‎

الإمارات ترفع واردات البصل لكبح ارتفاع الأسعار

الإمارات ترفع واردات البصل لكبح ارتفاع الأسعار

المصدر: رويترز

رفعت الإمارات واردات البصل بعد أن لاحظت زيادة في الأسعار، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد.

ووصلت شحنات تبلغ إجمالا 150 طنا من البصل للإمارات في الـ 29 من آذار/ مارس وسوف تصل شحنات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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