الرئيس الصيني يتعهد بحماية الشركات الصغيرة من تداعيات ”كورونا“

نقل التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن الحكومة ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل فوري، بحسب مقتضيات الوضع، لحمايتها من تبعات فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا أمس الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو في إقليم تشيجيانغ شرق البلاد، أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.
وبحسب التقرير، ذكر شي أيضا أمس الأحد خلال زيارة لمصنع بمدينة نينغبو في إقليم تشيجيانغ شرق البلاد، أن الشركات الصينية ينبغي أن تستأنف العمليات والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار جهود مكافحة كورونا.