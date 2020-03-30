 صحيفة: وزراء تجارة مجموعة العشرين يعقدون اليوم ”مؤتمرا طارئا“ – إرم نيوز‬‎

صحيفة: وزراء تجارة مجموعة العشرين يعقدون اليوم ”مؤتمرا طارئا“

صحيفة: وزراء تجارة مجموعة العشرين يعقدون اليوم ”مؤتمرا طارئا“

المصدر: رويترز

كشفت صحيفة ”نيكي“ الاقتصادية اليومية أن وزراء تجارة مجموعة العشرين سيعقدون مؤتمرا طارئا عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الاثنين، لمناقشة التعاون بشأن سلاسل الإمداد.

وبحسب نيكي، من المرجح أن يؤكد الوزراء على التعاون لتعزيز سلاسل الإمداد والحفاظ عليها في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

والخميس الماضي، ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، خصص لبحث ملف أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

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