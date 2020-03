ظريف يتهم واشنطن بشن ”إرهاب اقتصادي“ ضد طهران في ظل أزمة كورونا

شن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هجوما على السلطات الأمريكية، متهما واشنطن بشن ”إرهاب اقتصادي“ ضد بلاده، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق قوله.

ونشر ظريف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد قال فيها: ”لقد انتقلت الولايات المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شن حرب اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين عبر إرهاب طبي وسط أزمة كوفيد 19“.

وأضاف ظريف في تغريدته، مخاطبًا المجتمع الدولي أن ”هذا يتجاوز حتى ما يجوز في ساحة المعركة، فلتوقفوا مساعدة جرائم الحرب، ولتوقفوا الانصياع وراء العقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير القانونية“، على حد تعبيره.

US has gone from sabotage & assassinations to waging an economic war & #EconomicTerrorism on Iranians—to #MedicalTerror amidst #covid19iran.

This even "exceeds what would be permissible on the battlefield."

STOP aiding WAR CRIMES.

STOP obeying IMMORAL & ILLEGAL US sanctions. pic.twitter.com/pN6z2kbg8M

— Javad Zarif (@JZarif) March 29, 2020