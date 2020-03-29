ظريف يتهم واشنطن بشن ”إرهاب اقتصادي“ ضد طهران في ظل أزمة كورونا

شن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، هجوما على السلطات الأمريكية، متهما واشنطن بشن ”إرهاب اقتصادي“ ضد بلاده، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق قوله.

ونشر ظريف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، اليوم الأحد قال فيها: ”لقد انتقلت الولايات المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شن حرب اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين عبر إرهاب طبي وسط أزمة كوفيد 19“.

وأضاف ظريف في تغريدته، مخاطبًا المجتمع الدولي أن ”هذا يتجاوز حتى ما يجوز في ساحة المعركة، فلتوقفوا مساعدة جرائم الحرب، ولتوقفوا الانصياع وراء العقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير القانونية“، على حد تعبيره.

US has gone from sabotage & assassinations to waging an economic war & #EconomicTerrorism on Iranians—to #MedicalTerror amidst #covid19iran. This even "exceeds what would be permissible on the battlefield." STOP aiding WAR CRIMES. STOP obeying IMMORAL & ILLEGAL US sanctions. pic.twitter.com/pN6z2kbg8M — Javad Zarif (@JZarif) March 29, 2020

يأتي ذلك في ظل اتهامات يُطلقها عدد من كبار مسؤولي النظام في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي، بأن ”تفشي كورونا في إيران لهو مفتعل من قبل الولايات المتحدة عبر هجوم بيولوجي شنته على البلاد“، وسط دعوات من طهران لإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا، حيث تتصدر البلاد أرقام الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط.