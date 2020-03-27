البنك الدولي يعلن عن حزمة بـ160 مليار دولار لمكافحة كورونا

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إعداد حزمة إضافية من الدعم المالي لمكافحة وباء ”كورونا“ بـ160 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته الخميس، في قمة ”مجموعة العشرين“ عبر دائرة تلفزيونية (فيديو كونفرانس)، بحسب بيان صادر عن البنك الدولي.

وأوضح مالباس، أنهم تقدموا ببرنامج لمجلس إدارة البنك، الأربعاء، يمكن أن يوفر دعما ماليا بـ160 مليار دولار خلال الأشهر 15 المقبلة.

ولفت إلى أن البنك الدولي وافق في 17 مارس/ آذار الحالي، على حزمة لمكافحة الوباء بقيمة 14 مليار دولار.

وأشار إلى مواصلة إعداد حزمات إضافية تركز على العواقب الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء.

وأعرب عن قلقه بشأن الدول الفقيرة والمكتظة بالسكان مثل الهند، مؤكدا أنهم يعملون لتقديم الدعم عبر القطاعات الحكومية والخاصة.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا أكثر من نصف مليون شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.