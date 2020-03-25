صندوق النقد والبنك الدولي يحثان على إعفاء الدول الأشد فقرا من الديون‎

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حث صندوق النقد والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، مقرضي الديون الثنائية الرسميين على تقديم إعفاء فوري للبلدان الأشد فقرا في العالم، والتي تواجه تداعيات خطيرة من فيروس كورونا سريع الانتشار. ودعت المؤسستان، في بيان مشترك الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التعليق الفوري لمدفوعات دول المؤسسة الدولية للتنمية، التي يقطنها ربع سكان العالم، وثلثا السكان الذين يعيشون في…