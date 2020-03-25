الإمارات تسمح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل 24 ساعة

سمحت السلطات الإماراتية لمنافذ بيع المواد الغذائية ”الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت“ والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، بهدف التقليل من الازدحامات والوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، أن ذلك يجب أن يراعي أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة ”مترين“ وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“؛ يأتي هذا القرار بهدف تقليل الزحام التزاما بالارشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشترطت ”وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات “ في تعميم لهما اليوم الأربعاء بهذا الشأن، ”التزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي“.

جاء هذا التعميم إلحاقا بالبيان السابق الذي أصدرته وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، والذي تقرر بمقتضاه إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم على أن يستثنى من ذلك منافذ بيع المواد الغذائية ”الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت“ والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.