تحسن طفيف لليرة التركية بعد تمويلات البنك المركزي

ارتفعت الليرة التركية 1%، اليوم الثلاثاء، لترتد من مستوى منخفض كانت بلغته المرة الماضية، في سبتمبر/ أيلول 2018، بعدما كثف البنك المركزي التركي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجهود؛ لتوفير تمويل رخيص في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت العملة التركية 6.4900 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق، صعدت العملة إلى 6.4710 بعدما اقتربت من 6.5600 ليرة مقابل الدولار.

ولا تزال العملة ضعيفة بعد أزمة في 2018، وكانت منخفضة نحو 10% منذ بداية العام حتى أمس.

وتعافى الاقتصاد التركي للتو من حالة ركود، ولكن يُتوقع الآن أن يتباطأ بشكل ملحوظ حتى منتصف العام، فيما يمكث معظم الأتراك في منازلهم، وارتفعت الإصابات بالفيروس في الأسبوعين الأخيرين.

واليوم، في واحدة من أقوى الخطوات لدعم الأسواق والاقتصاد، فتح البنك المركزي التركي مزادا لإعادة الشراء (ريبو) لمدة 90 يوما، بحجم 15 مليار ليرة بفائدة 8.25%، أقل بواقع 150 نقطة أساس عن سعر الفائدة الأساسي.

وكان البنك خفض في الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس إلى 9.75 %، كما خفض الاحتياطي الإلزامي ويسر شروط الاقتراض ليضخ سيولة رخيصة بالليرة للقطاع المالي.