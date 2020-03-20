بـ“اشتراطات صحية“.. السعودية تستأنف حركة الملاحة التجارية مع مصر

أعلنت وزارة النقل المصرية استئناف حركة شاحنات البضائع على الخط الملاحي سفاجا / ضبا السعودي، حيث تم تنفيذ أولى الرحلات التجريبية لشحن البرادات والتريلات المحملة بالبضائع اليوم الجمعة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، أن السفينة بوسيدون اكسبريس تحركت من ميناء سفاجا وعلى متنها 20 شاحنة متجهة إلى ميناء ضبا السعودي، وذلك لتلبية احتياجات السوق السعودي من الخضروات والموالح والفواكه، بما لا يخل باشتراطات وزارة الصحة السعودية وبتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

ووجه وزير النقل المصري كامل الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحري؛ لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية.

وعن الخط الملاحي بين ميناءي نويبع المصري والعقبة الأردني، قالت وزارة النقل المصرية إنه مستمر في أداء النشاط التجاري، حيث سيتم العمل بدءا من الساعة العاشرة من مساء اليوم بنظام تفريغ البضائع الموجودة على الشاحنات المصرية بساحة ميناء العقبة، وإعادة تحميلها على شاحنات أردنية للتحرك داخل الأراضي الأردنية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل بنظام الترانزيت من خلال نقل البضائع إلى العراق والسعودية عبر الشاحنات المصرية داخل الأراضي الأردنية بنظام الرفقة الأمنية.