روسيا ترفض تدخل ترامب في علاقتها مع السعودية بشأن النفط

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين روسيا والسعودية جيدة، فيما يتعلق بأسواق النفط، وإن موسكو لا ترغب في تدخل أي أحد.

وصرح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قائلا: ”إنه ليست هناك حاجة لأن يتدخل أي أحد“.

كما قال بيسكوف، إن أسعار النفط المنخفضة غير مرضية، لكن روسيا لا تعتقد أن الوضع الحالي كارثي.

وأضاف أن موسكو تملك احتياطيات حكومية كافية لمواجهة الأثر الاقتصادي الناجم عن ضعف أسعار السلع الأولية.

جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تصريحات قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التدخل.

وقال ترامب، أمس الخميس، إنه سيتدخل في حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية في الوقت المناسب، مضيفا أن أسعار البنزين المنخفضة جيدة للمستهلكين الأمريكيين حتى لو كانت تضر بالقطاع.