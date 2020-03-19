بسبب كورونا.. السعودية توقف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية

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أصدرت الجمارك السعودية، اليوم الخميس، تعميمًا على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بإيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية. ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، تأتي تلك الخطوة ”تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس ”كورونا“ الجديد (Covid-19) المتضمنة إيقاف هذه المنتجات، وما أُعلن عنه سابقًا حيال إيقاف تصدير…