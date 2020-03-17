الكويت تتبرع بـ 10 ملايين دولار للعراق لمواجهة كورونا‎

أعلنت الخارجية العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، تبرع الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار؛ لإعانة البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أعلنت الإثنين، فتح حساب مصرفي خاص لاستقبال التبرعات لدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفق مراقبين، فإن العراق قد يواجه صعوبات لتمويل حملة مكافحة الفيروس، إذا استمرت الأزمة لأشهر مقبلة، تزامنا مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى حدود 30 دولارا للبرميل الواحد.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 % من نفقات الدولة، وهو ثاني أكبر مصدر في منظمة ”أوبك“ بصادرات يومية 3.5 مليون برميل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سجل العراق 21 إصابة وحالة وفاة جديدة، ما رفع الإصابات إلى 154 والوفيات إلى 11، بينما تماثل 41 مريضا للشفاء.

ويتخذ البلد، إجراءات تصاعدية للحد من تفشي الفيروس، كانت آخرها فرض حظر التجوال في جميع محافظات البلاد لمدد تتراوح بين يومين وأسبوع، وصولا إلى إشعار غير مسمى، باستثناء محافظة دهوك بإقليم كردستان.

كما علقت السلطات دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/ آذار الجاري، وتم إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.

وكذلك حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها، وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وقطر.