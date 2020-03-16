كيف تستفيد أمازون من فيروس كورونا؟

قالت أمازون.كوم الاثنين إنها ستوظف 100 ألف عامل مخازن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة للتعامل مع زيادة كبيرة في الطلبات عبر الإنترنت، مع قيام المستهلكين بالتسوق بكثافة تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم سلاسل متاجر البقالة الأمريكية ألبرتسونز وكروجر ورايليز هي الأخرى توظيف عمالة جديدة لخدمة الأقسام المزدحمة وتلبية طلبات الشراء عبر الإنترنت.

وقالت أمازون في مدونة إنها ستنفق أكثر من 350 مليون دولار لزيادة أجور هؤلاء العاملين في الولايات المتحدة وكندا بمقدار دولارين في الساعة وبواقع جنيهين استرلينيين في بريطانيا وحوالي اثنين يورو في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية إبريل/ نيسان.

تدفع الشركة حاليا 15 دولارا أو أكثر في الساعة للعمال في مراكز تلبية طلبات الشراء بالولايات المتحدة، تتفاوت من منطقة لأخرى.