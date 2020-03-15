المركزي الأمريكي يخفص سعر الفائدة بين صفر و0.25 في المئة

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أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا. وبذلك يكون الاحتياطي الفدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند صفر-0,25 بالمئة، وهو المعدّل الذي كان محدّدا…