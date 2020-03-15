”المركزي المصري“ يوجه باتخاذ إجراءات ”استثنائية“ لتخفيف أثر تفشي ”كورونا“

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أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات إلى البنوك، يوم الأحد، تتضمن إجراءات استثنائية؛ للمساهمة في تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا. ووجه البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد. وتشمل الإجراءات أيضا، إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.…