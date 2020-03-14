بيل غيتس يعلن تنحيه عن رئاسة ”مايكروسوفت“

أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس، تنحيه رسميًا عن رئاسة مجلس الإدارة في شركته مايكروسوفت Microsoft وهي الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، كذلك أعلن تنحيه عن مجلس إدارة شركة ”بيركشاير هاثاواي“، وهي الشركة القابضة التي تشرف وتدير عددًا من الشركات الفرعية.

وقال بيل غيتس إنه اتخذت قرار التنحي عن مجلسي الإدارة كي يتمكن من تخصيص المزيد من الوقت للأعمال الخيرية، بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم، إضافة إلى مشاركاته بشكل أكبر في معالجة تغير المناخ.

واعتبر بيل غيتس في بيان نشره عبر حسابه الخاص في موقع linkedin أن قيادته في شركتي بيركشاير ومايكروسوفت لم تكن الأقوى في الوقت الحالي وفق تعبيره منوهًا أنه حان الوقت كي يتخذ خطوة التنحي.

وأضاف الملياردير الأميركي أنه بالنسبة لن يترك شركة مايكروسوفت في حالة الاستشارات التي تُطلب منه مبينًا أن التنحي عن مجلس الإدارة لا يعني بأي حال من الأحوال الابتعاد عن الشركة.

وأكد ”غيتس“ أنه مايكروسوفت ستظل دائمًا جزءًا مهمًا من حياته وسيستمر في الانخراط مع ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي الحالي، ومع القيادة التقنية للمساعدة في تحديد الرؤية وتحقيق أهداف الشركة الطموحة.

واختتم بالقول أنه يشعر بالتفاؤل أكبر من أي وقت مضى بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة وإمكانياتها في الاستمرار بإفادة العالم.

يُذكر أن بيل غيتس، يمتلك ثروته تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليار دولار، ويعد من بين كبار المساهمين في مايكروسوفت، ويمتلك فيها حاليا 1.36٪ من أسهم الشركة المصنفة بين الشركات الأعلى قيمة في العالم.