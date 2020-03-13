ترامب يتفق مع الديمقراطيين على إجراءات لوقف تداعيات كورونا الاقتصادية

المصدر: أ ف ب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي الجمعة التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إجراءات تهدف إلى وقف تأثير فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الأميركي وعشرات ملايين الموظفين.

وكتبت بيلوسي متوجهة إلى كتلتها البرلمانية ”نحن فخورون بالتوصل إلى اتفاق مع الإدارة يهدف إلى حلّ تحدّيات رئيسية، والتصويت قريبا“ على مشروع القانون هذا في مجلس النواب.

وسيتعين بعد ذلك أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ الذي لا يعتزم الانعقاد قبل الإثنين، ثم احالته لترامب لتوقيعه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.