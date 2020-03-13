نفاد السلع والمنتجات في المتاجر البريطانية بسبب كورونا (صور)

جرد المتسوقون القلقون أرفف السلع والمنتجات من المتاجر الكبرى في بريطانيا، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام المتسوقون المذعورون بالشراء بكميات كبيرة، تاركين أرفف محلات السوبر ماركت فارغة بما في ذلك سلسلة متاجر أسدا وتيسكو وكوستكو.

وفي توتنهام، شمال لندن، اصطف عملاء كوستكو بعشرات من العربات المحملة بالسلع الضرورية بما في ذلك لفائف المرحاض والحفاضات والمياه المعدنية.

وفي داغنهام، نفدت بالكامل السلع المجففة مثل المعكرونة والأرز من متاجر ”أسدا“، كما أقبل المواطنون على شراء كل من الحليب طويل الأمد وصلصات المعكرونة.

وأدى نشاط الحركة الشرائية إلى دفع أكبر سوبر ماركت بريطاني ”تيسكو“ إلى تقنين بيع المنتجات الأساسية إلى خمس عبوات فقط للفرد الواحد، من المنتجات المضادة للبكتيريا والمعكرونة المجففة والخضروات المعلبة وورق التواليت والأنسجة.

لكن رئيس شركة تيسكو جون ألان أصر على أن محلات السوبر ماركت البريطانية ستكون قادرة على سد حاجة البلاد خلال أزمة فيروس ”كورونا“.

وقال لراديو بي بي سي: ”هناك الكثير من المنتجات في سلسلة التوريد، وهناك الكثير من الطعام في تيسكو ومحلات السوبر ماركت الأخرى، ولا أعتقد أن أي شخص يحتاج إلى الذعر“، وأضاف:“ سنعيد ملء سلاسل التوريد الخاصة بنا بأسرع ما يمكن.“

وقال اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) ، الذي يمثل معظم محلات السوبر ماركت في بريطانيا، إن عمليات الشراء الكبيرة وصلت إلى مستويات قياسية.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي لشركة BRC: ”يواجه تجار التجزئة حاليًا ارتفاعًا في الطلب على منتجات معينة غير مسبوقة، ومع ذلك ، يقتصر هذا إلى حد كبير على النظافة والمنتجات الغذائية الأطول عمرًا.“

وأضافت: ”يعمل أعضاؤنا بجد لضمان وصول المستهلكين إلى المنتجات التي يحتاجونها“.