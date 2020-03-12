وزير المالية: خطة لبنان ستلبي توصيات صندوق النقد

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أكد وزير المالية اللبناني، أن خطة بلاده لمعالجة أزمته المالية والاقتصادية ستلبي توصيات صندوق النقد الدولي، وستكون جاهزة خلال أسابيع، مضيفا أن أي لجوء إلى برنامج للصندوق يجب أن يكون محل توافق سياسي، وألا تتسبب الشروط في أي معاناة. وقال الوزير، بعد أيام من إعلان البلد المثقل بالديون عدم قدرته على دفع ديونه المستحقة، إن…